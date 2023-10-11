Завилейская (Бордукова) Екатерина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завилейская (Бордукова) Екатерина Никифоровна

Место рождения

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Бордуков Никифор Прохорович

Мать: не указана

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
21.01.1890 ст.

Муж: Завилейский Егор Назарович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.01.1891 ст.

Сын: Завилейский Василий Егорович

Отец ребёнка: Завилейский Егор Назарович

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1892 ст.

Сын: Завилейский Андрей Егорович

Отец ребёнка: Завилейский Егор Назарович

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1895 ст.

Сын: Завилейский Михаил Егорович

Отец ребёнка: Завилейский Егор Назарович

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1897 ст.

Дочь: Завилейская Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Завилейский Егор Назарович

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1902 ст.

Дочь: Завилейская Мария Егоровна

Отец ребёнка: Завилейский Егор Назарович

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1906 ст.

Сын: Завилейский Андрей Егорович

Отец ребёнка: Завилейский Егор Назарович

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1912 ст.

Сын: Завилейский Степан Егорович

Отец ребёнка: Завилейский Егор Назарович

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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