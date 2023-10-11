Завилейская (Бордукова) Екатерина Никифоровна
Место рожденияБординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Бордуков Никифор Прохорович
Мать: не указана
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
21.01.1890 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.01.1891 ст.
Сын: Завилейский Василий Егорович
Отец ребёнка: Завилейский Егор Назарович
Рождение ребёнка
18.09.1892 ст.
Сын: Завилейский Андрей Егорович
Отец ребёнка: Завилейский Егор Назарович
Рождение ребёнка
16.08.1895 ст.
Сын: Завилейский Михаил Егорович
Отец ребёнка: Завилейский Егор Назарович
Рождение ребёнка
21.10.1897 ст.
Дочь: Завилейская Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Завилейский Егор Назарович
Рождение ребёнка
15.08.1902 ст.
Дочь: Завилейская Мария Егоровна
Отец ребёнка: Завилейский Егор Назарович
Рождение ребёнка
24.09.1906 ст.
Сын: Завилейский Андрей Егорович
Отец ребёнка: Завилейский Егор Назарович
Рождение ребёнка
27.12.1912 ст.
Сын: Завилейский Степан Егорович
Отец ребёнка: Завилейский Егор Назарович
Смерть
Неизвестно