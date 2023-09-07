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Бордуков Филипп Никифорович

Место рождения

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Бордуков Никифор Прохорович

Мать: не указана

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1887 ст.

Дочь: Бордукова Марфа Филипповна

Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Кирилловна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1889 ст.

Дочь: Бордукова Ирина Филипповна

Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Кирилловна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1891 ст.

Сын: Бордуков Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Кирилловна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1893 ст.

Дочь: Бордукова Ульяна Филипповна

Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Кирилловна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1895 ст.

Дочь: Бордукова Анна Филипповна

Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Кирилловна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1897 ст.

Сын: Бордуков Афанасий Филиппович

Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Кирилловна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
16.01.1900 ст.

Жена: Бордукова Степанида Яковлевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.10.1900 ст.

Дочь: Бордукова Ольга Филипповна

Мать ребёнка: Бордукова Степанида Яковлевна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1902 ст.

Сын: Бордуков Дорофей Филиппович

Мать ребёнка: Бордукова Степанида Яковлевна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1904 ст.

Сын: Бордуков Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Бордукова Степанида Яковлевна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1906 ст.

Дочь: Бордукова Елизавета Филипповна

Мать ребёнка: Бордукова Степанида Яковлевна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1911 ст.

Дочь: Бордукова Зинаида Филипповна

Мать ребёнка: Бордукова Степанида Яковлевна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1914 ст.

Сын: Бордуков Пётр Филиппович

Мать ребёнка: Бордукова Степанида Яковлевна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бордукова Прасковья Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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