Бордуков Филипп Никифорович
Место рожденияБординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Бордуков Никифор Прохорович
Мать: не указана
Дочь: Бордукова Марфа Филипповна
Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Кирилловна
Дочь: Бордукова Ирина Филипповна
Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Кирилловна
Сын: Бордуков Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Кирилловна
Дочь: Бордукова Ульяна Филипповна
Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Кирилловна
Дочь: Бордукова Анна Филипповна
Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Кирилловна
Сын: Бордуков Афанасий Филиппович
Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Кирилловна
Дочь: Бордукова Ольга Филипповна
Мать ребёнка: Бордукова Степанида Яковлевна
Сын: Бордуков Дорофей Филиппович
Мать ребёнка: Бордукова Степанида Яковлевна
Сын: Бордуков Андрей Филиппович
Мать ребёнка: Бордукова Степанида Яковлевна
Дочь: Бордукова Елизавета Филипповна
Мать ребёнка: Бордукова Степанида Яковлевна
Дочь: Бордукова Зинаида Филипповна
Мать ребёнка: Бордукова Степанида Яковлевна
Мать ребёнка: Бордукова Степанида Яковлевна