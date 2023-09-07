Бордукова (Горбунова) Прасковья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бордукова (Горбунова) Прасковья Кирилловна

Место рождения

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

25.11.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1887 ст.

Дочь: Бордукова Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Бордуков Филипп Никифорович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1889 ст.

Дочь: Бордукова Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Бордуков Филипп Никифорович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1891 ст.

Сын: Бордуков Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Бордуков Филипп Никифорович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1893 ст.

Дочь: Бордукова Ульяна Филипповна

Отец ребёнка: Бордуков Филипп Никифорович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1895 ст.

Дочь: Бордукова Анна Филипповна

Отец ребёнка: Бордуков Филипп Никифорович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1897 ст.

Сын: Бордуков Афанасий Филиппович

Отец ребёнка: Бордуков Филипп Никифорович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бордуков Филипп Никифорович

Смерть
25.11.1899 ст.
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
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