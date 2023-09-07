Бордукова (Горбунова) Прасковья Кирилловна
Место рожденияСкрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1864
Дата смерти25.11.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1887 ст.
Дочь: Бордукова Марфа Филипповна
Отец ребёнка: Бордуков Филипп Никифорович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1889 ст.
Дочь: Бордукова Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Бордуков Филипп Никифорович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1891 ст.
Сын: Бордуков Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Бордуков Филипп Никифорович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1893 ст.
Дочь: Бордукова Ульяна Филипповна
Отец ребёнка: Бордуков Филипп Никифорович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1895 ст.
Дочь: Бордукова Анна Филипповна
Отец ребёнка: Бордуков Филипп Никифорович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.11.1897 ст.
Сын: Бордуков Афанасий Филиппович
Отец ребёнка: Бордуков Филипп Никифорович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.1899 ст.
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд