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Бордуков Григорий Никифорович

Место рождения

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бордуков Никифор Прохорович

Мать: не указана

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1871 ст.

Сын: Бордуков Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Минаевна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1874 ст.

Дочь: Ващенкова Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Минаевна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1877 ст.

Дочь: Бордукова Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Минаевна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1879 ст.

Дочь: Бордукова Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Минаевна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1881 ст.

Сын: Бордуков Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Минаевна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1883 ст.

Сын: Бордуков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Минаевна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1889 ст.

Дочь: Соловьёва Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Минаевна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бордукова Прасковья Минаевна

Смерть
Неизвестно
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