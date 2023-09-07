Бордуков Григорий Никифорович
Место рожденияБординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Бордуков Никифор Прохорович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1871 ст.
Сын: Бордуков Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Минаевна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1874 ст.
Дочь: Ващенкова Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Минаевна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1877 ст.
Дочь: Бордукова Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Минаевна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1879 ст.
Дочь: Бордукова Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Минаевна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1881 ст.
Сын: Бордуков Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Минаевна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1883 ст.
Сын: Бордуков Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Минаевна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1889 ст.
Дочь: Соловьёва Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: Бордукова Прасковья Минаевна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно