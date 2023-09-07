Бордуков Фёдор Григорьевич
Место рожденияБординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения25.09.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1881 ст.
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1913 ст.
Дочь: Бордукова Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Бордукова Домна Андреевна
Крошняково, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно