Бордуков Фёдор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБордуков Фёдор Григорьевич

Бордуков Фёдор Григорьевич

Место рождения

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

25.09.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1881 ст.

Отец: Бордуков Григорий Никифорович

Мать: Бордукова Прасковья Минаевна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1913 ст.

Дочь: Бордукова Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Бордукова Домна Андреевна

Крошняково, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бордукова Домна Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close