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Бордукова Прасковья Минаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

22.07.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1871 ст.

Сын: Бордуков Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Бордуков Григорий Никифорович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.08.1874 ст.

Дочь: Ващенкова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Бордуков Григорий Никифорович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1877 ст.

Дочь: Бордукова Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Бордуков Григорий Никифорович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1879 ст.

Дочь: Бордукова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Бордуков Григорий Никифорович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1881 ст.

Сын: Бордуков Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Бордуков Григорий Никифорович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1883 ст.

Сын: Бордуков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Бордуков Григорий Никифорович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1889 ст.

Дочь: Соловьёва Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Бордуков Григорий Никифорович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бордуков Григорий Никифорович

Смерть
22.07.1901 ст.
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
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