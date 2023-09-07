Бордуков Михаил Григорьевич
Место рожденияБординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения05.11.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1871 ст.
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
26.01.1897 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.09.1898 ст.
Сын: Бордуков Корней Михайлович
Мать ребёнка: Бордукова Домна Прохоровна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1904 ст.
Мать ребёнка: Бордукова Домна Прохоровна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1907 ст.
Дочь: Фильченко Ефросинья Михайловна
Мать ребёнка: Бордукова Домна Прохоровна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1914 ст.
Дочь: Бордукова Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Бордукова Мария Денисовна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно