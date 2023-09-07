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Бордуков Михаил Григорьевич

Место рождения

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

05.11.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1871 ст.

Отец: Бордуков Григорий Никифорович

Мать: Бордукова Прасковья Минаевна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
26.01.1897 ст.

Жена: Бордукова Домна Прохоровна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.09.1898 ст.

Сын: Бордуков Корней Михайлович

Мать ребёнка: Бордукова Домна Прохоровна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.03.1904 ст.

Сын: Бордуков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Бордукова Домна Прохоровна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1907 ст.

Дочь: Фильченко Ефросинья Михайловна

Мать ребёнка: Бордукова Домна Прохоровна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1914 ст.

Дочь: Бордукова Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Бордукова Мария Денисовна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бордукова Мария Денисовна

Смерть
Неизвестно
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