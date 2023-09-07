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Бордуков Василий Никифорович

Место рождения

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

11.12.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Бордуков Никифор Прохорович

Мать: не указана

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
26.01.1875 ст.

Жена: Бордукова Марфа Ефимовна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.04.1881 ст.

Сын: Бордуков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Бордукова Марфа Ефимовна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1883 ст.

Дочь: Бордукова Софья Васильевна

Мать ребёнка: Бордукова Марфа Ефимовна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1886 ст.

Дочь: Бордукова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Бордукова Марфа Ефимовна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
11.12.1887 ст.
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
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