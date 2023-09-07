Бордуков Василий Никифорович
Место рожденияБординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти11.12.1887 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Бордуков Никифор Прохорович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
26.01.1875 ст.
Жена: Бордукова Марфа Ефимовна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.04.1881 ст.
Мать ребёнка: Бордукова Марфа Ефимовна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1883 ст.
Дочь: Бордукова Софья Васильевна
Мать ребёнка: Бордукова Марфа Ефимовна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1886 ст.
Дочь: Бордукова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Бордукова Марфа Ефимовна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
11.12.1887 ст.
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд