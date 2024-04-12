Бордукова Марфа Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Бракосочетание
26.01.1875 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.04.1881 ст.
Отец ребёнка: Бордуков Василий Никифорович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1883 ст.
Дочь: Бордукова Софья Васильевна
Отец ребёнка: Бордуков Василий Никифорович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1886 ст.
Дочь: Бордукова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Бордуков Василий Никифорович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно