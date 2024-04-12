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Бордукова Марфа Ефимовна

Место рождения

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
26.01.1875 ст.

Муж: Бордуков Василий Никифорович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.04.1881 ст.

Сын: Бордуков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Бордуков Василий Никифорович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1883 ст.

Дочь: Бордукова Софья Васильевна

Отец ребёнка: Бордуков Василий Никифорович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1886 ст.

Дочь: Бордукова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Бордуков Василий Никифорович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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