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Бордуков Иван Васильевич

Место рождения

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

11.04.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1881 ст.

Отец: Бордуков Василий Никифорович

Мать: Бордукова Марфа Ефимовна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
29.01.1906 ст.

Жена: Белко Александра Юпатьевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.11.1906 ст.

Сын: Бордуков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Белко Александра Юпатьевна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1913 ст.

Дочь: Бордукова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Бордукова Екатерина Антоновна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бордукова Екатерина Антоновна

Смерть
Неизвестно
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