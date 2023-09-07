Бордуков Иван Васильевич
Место рожденияБординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения11.04.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1881 ст.
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
29.01.1906 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.11.1906 ст.
Сын: Бордуков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Белко Александра Юпатьевна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1913 ст.
Дочь: Бордукова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Бордукова Екатерина Антоновна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно