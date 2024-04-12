Белко Александра Юпатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белко Александра Юпатьевна

Место рождения

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

20.04.1886 ст.

Дата смерти

11.11.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1886 ст.

Отец: Белко Юпат Васильевич

Мать: Белко Прасковья Назаровна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
29.01.1906 ст.

Муж: Бордуков Иван Васильевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.11.1906 ст.

Сын: Бордуков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Бордуков Иван Васильевич

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
11.11.1910 ст.
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
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