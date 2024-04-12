Белко Александра Юпатьевна
Место рождения
Дата рождения20.04.1886 ст.
Дата смерти11.11.1910 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1886 ст.
Отец: Белко Юпат Васильевич
Бракосочетание
29.01.1906 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.11.1906 ст.
Сын: Бордуков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Бордуков Иван Васильевич
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
11.11.1910 ст.
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд