Бордуков Василий Михайлович
Место рожденияБординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения28.02.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1887 ст.
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
28.01.1913 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.02.1914 ст.
Сын: Бордуков Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Бордукова Ксения Семёновна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно