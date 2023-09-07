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Бордуков Василий Михайлович

Место рождения

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

28.02.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1887 ст.

Отец: Бордуков Михаил Никифорович

Мать: Бордукова Евдокия Ивановна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
28.01.1913 ст.

Жена: Бордукова Ксения Семёновна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.02.1914 ст.

Сын: Бордуков Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Бордукова Ксения Семёновна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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