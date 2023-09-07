Бордукова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
14.12.1873 ст.
Дочь: Бордукова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Бордуков Михаил Никифорович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1875 ст.
Сын: Бордуков Савелий Михайлович
Отец ребёнка: Бордуков Михаил Никифорович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1880 ст.
Дочь: Ледохович Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Бордуков Михаил Никифорович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1883 ст.
Сын: Бордуков Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Бордуков Михаил Никифорович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1887 ст.
Сын: Бордуков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Бордуков Михаил Никифорович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно