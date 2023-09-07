Бордуков Афанасий Михайлович
Место рожденияБординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения01.05.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1883 ст.
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
22.01.1906 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.08.1906 ст.
Дочь: Бордукова Наталья Афанасьевна
Мать ребёнка: Бордукова Ульяна Трофимовна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно