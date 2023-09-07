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Бордуков Савелий Михайлович

Место рождения

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

03.10.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1875 ст.

Отец: Бордуков Михаил Никифорович

Мать: Бордукова Евдокия Ивановна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1906 ст.

Сын: Бордуков Иван Савельевич

Мать ребёнка: Бордукова Екатерина Николаевна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1908 ст.

Дочь: Бордукова Анастасия Савельевна

Мать ребёнка: Бордукова Екатерина Николаевна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бордукова Екатерина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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