Бордукова (Сарченко) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бордукова (Сарченко) Екатерина Николаевна

Место рождения

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

19.11.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1878 ст.

Отец: Сарченко Николай Федотович

Мать: Сарченко Христиния Фроловна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1906 ст.

Сын: Бордуков Иван Савельевич

Отец ребёнка: Бордуков Савелий Михайлович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1908 ст.

Дочь: Бордукова Анастасия Савельевна

Отец ребёнка: Бордуков Савелий Михайлович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бордуков Савелий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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