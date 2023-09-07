Бордукова (Сарченко) Екатерина Николаевна
Место рожденияБординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения19.11.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1878 ст.
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1906 ст.
Отец ребёнка: Бордуков Савелий Михайлович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1908 ст.
Дочь: Бордукова Анастасия Савельевна
Отец ребёнка: Бордуков Савелий Михайлович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно