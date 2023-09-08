Сарченко Николай Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСарченко Николай Федотович

Сарченко Николай Федотович

Место рождения

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1876 ст.

Дочь: Бизродина Ульяна Николаевна

Мать ребёнка: Сарченко Христиния Фроловна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1878 ст.

Дочь: Бордукова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Сарченко Христиния Фроловна

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарченко Христиния Фроловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close