Сарченко Николай Федотович
Место рожденияБординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.02.1876 ст.
Дочь: Бизродина Ульяна Николаевна
Мать ребёнка: Сарченко Христиния Фроловна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1878 ст.
Дочь: Бордукова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Сарченко Христиния Фроловна
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно