Сарченко (Красикова) Христиния Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарченко (Красикова) Христиния Фроловна

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

26.01.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.02.1876 ст.

Дочь: Бизродина Ульяна Николаевна

Отец ребёнка: Сарченко Николай Федотович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1878 ст.

Дочь: Бордукова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Сарченко Николай Федотович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарченко Николай Федотович

Смерть
26.01.1897 ст.
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
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