Сарченко (Красикова) Христиния Фроловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти26.01.1897 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Рождение ребёнка
27.02.1876 ст.
Дочь: Бизродина Ульяна Николаевна
Отец ребёнка: Сарченко Николай Федотович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1878 ст.
Дочь: Бордукова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Сарченко Николай Федотович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.1897 ст.
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд