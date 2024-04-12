Бордукова (Максименко) Ксения Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бордукова (Максименко) Ксения Семёновна

Место рождения

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

13.01.1890 ст.

Дата смерти

22.03.1947

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1890 ст.

Отец: Максименко Семён Акимович

Мать: Максименко Пелагея Ивановна

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
28.01.1913 ст.

Муж: Бордуков Василий Михайлович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.02.1914 ст.

Сын: Бордуков Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Бордуков Василий Михайлович

Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
22.03.1947
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