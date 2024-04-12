Бордукова (Максименко) Ксения Семёновна
Место рождения
Дата рождения13.01.1890 ст.
Дата смерти22.03.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1890 ст.
Бракосочетание
28.01.1913 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.02.1914 ст.
Сын: Бордуков Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Бордуков Василий Михайлович
Бординцо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
22.03.1947