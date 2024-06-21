Коновалова (Кузнецова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1919
Дата смерти24.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Никандр Алексеевич
Бракосочетание
03.03.1946
Рождение ребёнка
22.07.1947
Дочь: Преснякова Надежда Никандровна
Отец ребёнка: Коновалов Никандр Алексеевич
с. Зоостанция Кировской области Марадыковского района
Смерть
24.03.1993