Коновалова (Кузнецова) Мария Ивановна 03.03.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коновалова (Кузнецова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1919

Дата смерти

24.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1919

Отец: Кузнецов Иван Иванович

Мать: Кузнецова (Кузнецова) Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Никандр Алексеевич

Бракосочетание
03.03.1946

Муж: Коновалов Никандр Алексеевич

Рождение ребёнка
22.07.1947

Дочь: Преснякова Надежда Никандровна

Отец ребёнка: Коновалов Никандр Алексеевич

с. Зоостанция Кировской области Марадыковского района
Смерть
24.03.1993

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