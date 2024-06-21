Коновалов Никандр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения29.10.1914
Дата смерти27.07.1974
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1914
Отец: Коновалов Алексей Коновалов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коновалова (Кузнецова) Мария Ивановна
Бракосочетание
03.03.1946
Рождение ребёнка
22.07.1947
Дочь: Преснякова Надежда Никандровна
Мать ребёнка: Коновалова (Кузнецова) Мария Ивановна
с. Зоостанция Кировской области Марадыковского района
Смерть
27.07.1974
Самара, Самара, Самарская область