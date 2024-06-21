Коновалов Никандр Алексеевич 29.10.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коновалов Никандр Алексеевич

Место рождения

Песочное, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

29.10.1914

Дата смерти

27.07.1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1914

Отец: Коновалов Алексей Коновалов

Мать: не указана

Песочное, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова (Кузнецова) Мария Ивановна

Бракосочетание
03.03.1946

Жена: Коновалова (Кузнецова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
22.07.1947

Дочь: Преснякова Надежда Никандровна

Мать ребёнка: Коновалова (Кузнецова) Мария Ивановна

с. Зоостанция Кировской области Марадыковского района
Смерть
27.07.1974
Самара, Самара, Самарская область

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