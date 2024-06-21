Коновалов Алексей Коновалов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коновалов Алексей Коновалов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1914

Сын: Коновалов Никандр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Песочное, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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