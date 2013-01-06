Преснякова Надежда Никандровна
Место рожденияс. Зоостанция Кировской области Марадыковского района
Дата рождения22.07.1947
Дата смерти06.01.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1947
с. Зоостанция Кировской области Марадыковского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.2013
Старая Кармала, Кошкинский муниципальный район, Самарская область