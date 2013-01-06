Преснякова Надежда Никандровна 22.07.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Преснякова Надежда Никандровна

Место рождения

с. Зоостанция Кировской области Марадыковского района

Дата рождения

22.07.1947

Дата смерти

06.01.2013

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1947

Отец: Коновалов Никандр Алексеевич

Мать: Коновалова (Кузнецова) Мария Ивановна

с. Зоостанция Кировской области Марадыковского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пресняков Владимир I Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пресняков Владимир I Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пресняков Владимир I Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пресняков Владимир I Иванович

Смерть
06.01.2013
Старая Кармала, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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