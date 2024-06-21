Пресняков Владимир I Иванович
Место рожденияАлама-Ата, Аэропорт п.
Дата рождения08.01.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Старая Кармала, Кошкинский муниципальный район, Самарская область