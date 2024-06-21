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Пресняков Владимир I Иванович

Место рождения

Алама-Ата, Аэропорт п.

Дата рождения

08.01.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1950

Отец: Пресняков Иван Александрович

Мать: Преснякова (Максимова) Жена Ивана Александровича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Преснякова Надежда Никандровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Преснякова Надежда Никандровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Преснякова Надежда Никандровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Преснякова Надежда Никандровна

Смерть
Неизвестно
Старая Кармала, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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