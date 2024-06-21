Кузнецов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Кузнецов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Кузнецова (Кузнецова) Агафья
Рождение ребёнка
03.03.1919
Дочь: Коновалова (Кузнецова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова (Кузнецова) Агафья
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Кузнецова (Кузнецова) Агафья
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Кузнецова) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова (Кузнецова) Агафья
Смерть
1968