Кузнецов Иван Иванович 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Кузнецов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Кузнецова) Агафья

Рождение ребёнка
1914

Сын: Кузнецов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова (Кузнецова) Агафья

Рождение ребёнка
03.03.1919

Дочь: Коновалова (Кузнецова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова (Кузнецова) Агафья

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кузнецов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова (Кузнецова) Агафья

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Кузнецова) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова (Кузнецова) Агафья

Смерть
1968

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