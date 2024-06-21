Кузнецова (Кузнецова) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1919
Дочь: Коновалова (Кузнецова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Кузнецова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович
Смерть
1975