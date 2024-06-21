Кузнецова (Кузнецова) Агафья 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова (Кузнецова) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Кузнецов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович

Рождение ребёнка
03.03.1919

Дочь: Коновалова (Кузнецова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кузнецов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Кузнецова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Иванович

Смерть
1975

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