Додор Леонтий Николаев
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Додоренко Николай Трофимов
Мать: Додор Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Додор Елена Игнатьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Додор Елена Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Додор Елена Игнатьева
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Левенец (Додор) Марфа Леонтьева
Мать ребёнка: Додор Елена Игнатьева
Рождение ребёнка
18.09.1887
Дочь: Бреус (Додор) Фекла Леонтьева
Мать ребёнка: Додор Елена Игнатьева
Рождение ребёнка
06.10.1891
Дочь: (Додор) Пелагея .
Мать ребёнка: Додор Елена Игнатьева
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Додор Елена Игнатьева
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Додор Елена Игнатьева
Рождение ребёнка
22.01.1907
Дочь: (Додор) Ксения Леонтьева
Мать ребёнка: Додор Елена Игнатьева
Смерть
Неизвестно