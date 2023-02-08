Додор Леонтий Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДодор Леонтий Николаев

Додор Леонтий Николаев

Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Додоренко Николай Трофимов

Мать: Додор Ксения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Додор Кирилл Леонтьев

Мать ребёнка: Додор Елена Игнатьева

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Додор Михаил Леонтьев

Мать ребёнка: Додор Елена Игнатьева

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Додор Елена Игнатьева

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Левенец (Додор) Марфа Леонтьева

Мать ребёнка: Додор Елена Игнатьева

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.09.1887

Дочь: Бреус (Додор) Фекла Леонтьева

Мать ребёнка: Додор Елена Игнатьева

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.10.1891

Дочь: (Додор) Пелагея .

Мать ребёнка: Додор Елена Игнатьева

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1894

Сын: Додор Федор Леонтьевич

Мать ребёнка: Додор Елена Игнатьева

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Додор Герасим Леонтьевич

Мать ребёнка: Додор Елена Игнатьева

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.01.1907

Дочь: (Додор) Ксения Леонтьева

Мать ребёнка: Додор Елена Игнатьева

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.