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Додор Герасим Леонтьевич

Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Додор Леонтий Николаев

Мать: Додор Елена Игнатьева

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Додор Ксения

Рождение ребёнка
26.08.1924

Сын: Додор Данил Герасимович

Мать ребёнка: Додор Ксения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Отыч (Додор) Галина Герасимовна

Мать ребёнка: Додор Ксения

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Додор) Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: Додор Ксения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Додор) Любовь Герасимовна

Мать ребёнка: Додор Ксения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1936

Сын: Додор Николай Герасимович

Мать ребёнка: Додор Ксения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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