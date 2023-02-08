Додор Герасим Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Додор Леонтий Николаев
Мать: Додор Елена Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Додор Ксения
Рождение ребёнка
26.08.1924
Мать ребёнка: Додор Ксения
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Отыч (Додор) Галина Герасимовна
Мать ребёнка: Додор Ксения
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Додор) Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: Додор Ксения
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Додор) Любовь Герасимовна
Мать ребёнка: Додор Ксения
Рождение ребёнка
1936
Сын: Додор Николай Герасимович
Мать ребёнка: Додор Ксения
Смерть
Неизвестно