Додор Елена Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Левенец Марфа Леонтьева
Отец ребёнка: Додор Леонтий Николаев
Рождение ребёнка
18.09.1887
Дочь: Бреус Фекла Леонтьева
Отец ребёнка: Додор Леонтий Николаев
Рождение ребёнка
06.10.1891
Дочь: Пелагея .
Отец ребёнка: Додор Леонтий Николаев
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Додор Леонтий Николаев
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Додор Леонтий Николаев
Рождение ребёнка
22.01.1907
Дочь: Ксения Леонтьева
Отец ребёнка: Додор Леонтий Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Додор Леонтий Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Додор Леонтий Николаев
Смерть
Неизвестно