Додор Елена Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Додор Елена Игнатьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Левенец Марфа Леонтьева

Отец ребёнка: Додор Леонтий Николаев

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.09.1887

Дочь: Бреус Фекла Леонтьева

Отец ребёнка: Додор Леонтий Николаев

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.10.1891

Дочь: Пелагея .

Отец ребёнка: Додор Леонтий Николаев

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1894

Сын: Додор Федор Леонтьевич

Отец ребёнка: Додор Леонтий Николаев

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Додор Герасим Леонтьевич

Отец ребёнка: Додор Леонтий Николаев

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.01.1907

Дочь: Ксения Леонтьева

Отец ребёнка: Додор Леонтий Николаев

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Додор Леонтий Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Додор Кирилл Леонтьев

Отец ребёнка: Додор Леонтий Николаев

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Додор Михаил Леонтьев

Отец ребёнка: Додор Леонтий Николаев

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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