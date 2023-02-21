Додор Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Отыч Галина Герасимовна
Отец ребёнка: Додор Герасим Леонтьевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Додор Герасим Леонтьевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Любовь Герасимовна
Отец ребёнка: Додор Герасим Леонтьевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Додор Николай Герасимович
Отец ребёнка: Додор Герасим Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно