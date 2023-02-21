Додор Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Додор Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Отыч Галина Герасимовна

Отец ребёнка: Додор Герасим Леонтьевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Додор Герасим Леонтьевич

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Любовь Герасимовна

Отец ребёнка: Додор Герасим Леонтьевич

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1936

Сын: Додор Николай Герасимович

Отец ребёнка: Додор Герасим Леонтьевич

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Додор Герасим Леонтьевич

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