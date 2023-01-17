Додоренко Николай Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Додоренко Трофим Яковлев
Мать: Додоренко ?
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Додор Ксения
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ксения Николаева
Мать ребёнка: Додор Ксения
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Додор Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Додор Михей Николаев
Мать ребёнка: Додор Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Додор Ксения
Смерть
Неизвестно