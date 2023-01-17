Додоренко Николай Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Додоренко Николай Трофимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Додоренко Трофим Яковлев

Мать: Додоренко ?

Рождение ребёнка
1851

Сын: Додор Демьян Николаев

Мать ребёнка: Додор Ксения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ксения Николаева

Мать ребёнка: Додор Ксения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1860

Сын: Додор Леонтий Николаев

Мать ребёнка: Додор Ксения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Додор Михей Николаев

Мать ребёнка: Додор Ксения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Додор Ксения

Смерть
Неизвестно
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