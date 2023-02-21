Додор Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Додор Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Додор Демьян Николаев

Отец ребёнка: Додоренко Николай Трофимов

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ксения Николаева

Отец ребёнка: Додоренко Николай Трофимов

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1860

Сын: Додор Леонтий Николаев

Отец ребёнка: Додоренко Николай Трофимов

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Додор Михей Николаев

Отец ребёнка: Додоренко Николай Трофимов

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Додоренко Николай Трофимов

Смерть
Неизвестно
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