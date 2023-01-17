Додор Кирилл Леонтьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Додор Леонтий Николаев
Мать: Додор Елена Игнатьева
Рождение ребёнка
17.11.1884
Дочь: Екатерина Кириллова
Мать ребёнка: Додор Елисавета Игнитьева
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ксения Кирилова
Мать ребёнка: Додор Елисавета Игнитьева
Рождение ребёнка
01.03.1910
Дочь: Гумания Кириловна
Мать ребёнка: Додор Елисавета Игнитьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно