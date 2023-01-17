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Додор Кирилл Леонтьев

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Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Додор Леонтий Николаев

Мать: Додор Елена Игнатьева

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.11.1884

Дочь: Екатерина Кириллова

Мать ребёнка: Додор Елисавета Игнитьева

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ксения Кирилова

Мать ребёнка: Додор Елисавета Игнитьева

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.03.1910

Дочь: Гумания Кириловна

Мать ребёнка: Додор Елисавета Игнитьева

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Додор Елисавета Игнитьева

Смерть
Неизвестно
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