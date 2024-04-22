Филоненко Даниил Никифорович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти29.01.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Филоненко Никифор
Мать: Филоненко Евдокия
Рождение ребёнка
06.03.1873
Сын: Филоненко Василий
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
21.01.1878 ст.
Дочь: Филоненко Тетиана
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филоненко Евтихий
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
29.01.1893 ст.
От восп легких