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Филоненко Даниил Никифорович

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Место рождения

Дащенки, Чернігівська область

Дата рождения

1832

Дата смерти

29.01.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Филоненко Никифор

Мать: Филоненко Евдокия

Дащенки, Чернігівська область
Бракосочетание
04.02.1856

Жена: Евдокия

Дащенки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.03.1873

Сын: Филоненко Василий

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
21.01.1878 ст.

Дочь: Филоненко Тетиана

Мать ребёнка: Евдокия

Нехристовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филоненко Евтихий

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
29.01.1893 ст.
Нехристовка, Полтавська область
От восп легких
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