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Филоненко Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

18.10.1839

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Филоненко Даниил Никифорович

Отец ребёнка: Филоненко Никифор

Дащенки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Филоненко Яков

Отец ребёнка: Филоненко Никифор

Рождение ребёнка
18.10.1838

Сын: Филоненко Лука Никифорович

Отец ребёнка: Филоненко Никифор

Рождение ребёнка
1842

Сын: Филоненко Василий

Отец ребёнка: Филоненко Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Филоненко Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филоненко Никифор

Смерть
18.10.1839
От чесотки
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