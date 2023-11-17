Филоненко Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти18.10.1839
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Герасим
Рождение ребёнка
1832
Сын: Филоненко Даниил Никифорович
Отец ребёнка: Филоненко Никифор
Дащенки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1834
Сын: Филоненко Яков
Отец ребёнка: Филоненко Никифор
Рождение ребёнка
18.10.1838
Сын: Филоненко Лука Никифорович
Отец ребёнка: Филоненко Никифор
Рождение ребёнка
1842
Сын: Филоненко Василий
Отец ребёнка: Филоненко Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Филоненко Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филоненко Никифор
Смерть
18.10.1839
От чесотки