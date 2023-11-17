Филоненко Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филоненко Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Филоненко Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Филоненко Даниил Никифорович

Мать ребёнка: Филоненко Евдокия

Дащенки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Филоненко Яков

Мать ребёнка: Филоненко Евдокия

Рождение ребёнка
18.10.1838

Сын: Филоненко Лука Никифорович

Мать ребёнка: Филоненко Евдокия

Рождение ребёнка
1842

Сын: Филоненко Василий

Мать ребёнка: Филоненко Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Филоненко Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филоненко Евдокия

Смерть
Неизвестно
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