(Цариченкова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения09.02.1837 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1837 ст.
Отец: Цариченков Тимофей
Мать: Феодосия Мойсеева
Бракосочетание
04.02.1856
Дащенки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.03.1873
Сын: Филоненко Василий
Отец ребёнка: Филоненко Даниил Никифорович
Рождение ребёнка
21.01.1878 ст.
Дочь: Филоненко Тетиана
Отец ребёнка: Филоненко Даниил Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филоненко Евтихий
Отец ребёнка: Филоненко Даниил Никифорович