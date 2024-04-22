(Цариченкова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Цариченкова) Евдокия

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Место рождения

Нехристовка, Полтавська область

Дата рождения

09.02.1837 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1837 ст.

Отец: Цариченков Тимофей

Мать: Феодосия Мойсеева

Нехристовка, Полтавська область
Бракосочетание
04.02.1856

Муж: Филоненко Даниил Никифорович

Дащенки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.03.1873

Сын: Филоненко Василий

Отец ребёнка: Филоненко Даниил Никифорович

Рождение ребёнка
21.01.1878 ст.

Дочь: Филоненко Тетиана

Отец ребёнка: Филоненко Даниил Никифорович

Нехристовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филоненко Евтихий

Отец ребёнка: Филоненко Даниил Никифорович

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