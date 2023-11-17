Филоненко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1873
Отец: Филоненко Даниил Никифорович
Мать: Евдокия
Бракосочетание
12.03.1898 ст.
Жена: Филоненко Христина
Харсики, Полтавська область
Рождение ребёнка
09.07.1899
Сын: Филоненко Иоанн Васильевич
Мать ребёнка: Филоненко Христина
Рождение ребёнка
29.06.1902
Дочь: Азык-Оглы Ефросинья
Мать ребёнка: Филоненко Христина
Нехристовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
19.10.1903 ст.
Дочь: Филоненко Анна Васильевна
Мать ребёнка: Филоненко Христина
Рождение ребёнка
05.10.1904 ст.
Дочь: Филоненко Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Филоненко Христина
Рождение ребёнка
14.11.1906
Сын: Филоненко Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Филоненко Христина
Рождение ребёнка
18.11.1907
Сын: Филоненко Иван
Мать ребёнка: Филоненко Христина
Рождение ребёнка
26.02.1910
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Филоненко Христина
Рождение ребёнка
22.07.1911
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Филоненко Христина
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.12.1913
Сын: Филоненко Николай
Мать ребёнка: Филоненко Христина
Рождение ребёнка
24.09.1917
Сын: Филоненко Савва
Мать ребёнка: Филоненко Христина
Рождение ребёнка
12.04.1924
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Филоненко Христина
Смерть
Неизвестно