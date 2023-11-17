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Филоненко Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1873

Отец: Филоненко Даниил Никифорович

Мать: Евдокия

Бракосочетание
12.03.1898 ст.

Жена: Филоненко Христина

Харсики, Полтавська область
Рождение ребёнка
09.07.1899

Сын: Филоненко Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: Филоненко Христина

Рождение ребёнка
29.06.1902

Дочь: Азык-Оглы Ефросинья

Мать ребёнка: Филоненко Христина

Нехристовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
19.10.1903 ст.

Дочь: Филоненко Анна Васильевна

Мать ребёнка: Филоненко Христина

Рождение ребёнка
05.10.1904 ст.

Дочь: Филоненко Таисия Васильевна

Мать ребёнка: Филоненко Христина

Рождение ребёнка
14.11.1906

Сын: Филоненко Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Филоненко Христина

Рождение ребёнка
18.11.1907

Сын: Филоненко Иван

Мать ребёнка: Филоненко Христина

Рождение ребёнка
26.02.1910

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Филоненко Христина

Рождение ребёнка
22.07.1911

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Филоненко Христина

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.12.1913

Сын: Филоненко Николай

Мать ребёнка: Филоненко Христина

Рождение ребёнка
24.09.1917

Сын: Филоненко Савва

Мать ребёнка: Филоненко Христина

Рождение ребёнка
12.04.1924

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Филоненко Христина

Смерть
Неизвестно

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