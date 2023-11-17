Филоненко Евтихий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филоненко Евтихий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филоненко Даниил Никифорович

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
04.12.1892

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Ксения Михайлова

Бондари, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Умершие дети 1896-1899 Татьяна1894-2.09.1901 Стефан 8 лет скарлатина1899-5.09.1901 Варвара 2г скарл1998-7.09.1901 Иван 3г скарл
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