Филоненко Евтихий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филоненко Даниил Никифорович
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
04.12.1892
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Ксения Михайлова
Бондари, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Михайлова
Смерть
Неизвестно
Умершие дети 1896-1899 Татьяна1894-2.09.1901 Стефан 8 лет скарлатина1899-5.09.1901 Варвара 2г скарл1998-7.09.1901 Иван 3г скарл