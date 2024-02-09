село Бондари, село Бондари, Полтавська область (на 2018) — Familio

Бондари

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд
2640Бондари, с. вл. и казач.при колодце.324163468537Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Чернухская волость
555. Бондари, село бывшее государственное и владельческое, при урочище Полевой Березовице и Кислухе, дворов 213, жителей 1034, церковь православная, 3 питейных дома, кзн. Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лохвицкий уезд, Белоусовская волость
3.0Бондари селоБондаревское козаков8351981802895425511093

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19474Бондаріселор-н Чорнухинськийсільрада Харсіцька
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