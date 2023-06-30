Клевакин Михаил Федосьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клевакин Федосий
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Клевакин Лаврентий Михайлович
Мать ребёнка: Клевакина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Клевакин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Клевакина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
18.07.1830
Мать ребёнка: Клевакина Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно