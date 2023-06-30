Клевакин Михаил Федосьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клевакин Михаил Федосьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клевакин Федосий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Клевакин Лаврентий Михайлович

Мать ребёнка: Клевакина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Клевакин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Клевакина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
18.07.1830

Сын: Клевакин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Клевакина Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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