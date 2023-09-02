Клевакин Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлевакин Алексей Михайлович

Клевакин Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Клевакин Михаил Федосьевич

Мать: Клевакина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Клевакина Аф Алексеевна

Мать ребёнка: Клевакина Параскева Николаевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Клевакина Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Клевакина Параскева Николаевна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Клевакин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Клевакина Параскева Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клевакина Параскева Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close