Клевакин Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Клевакина Аф Алексеевна
Мать ребёнка: Клевакина Параскева Николаевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Клевакина Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Клевакина Параскева Николаевна
Рождение ребёнка
1957
Мать ребёнка: Клевакина Параскева Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно