Клевакин Лаврентий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клевакина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Клевакина Авдотья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Клевакина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1850 ст.
Сын: Клевакин Прокопий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Клевакина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
14.07.1850 ст.
Сын: Клевакин Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Клевакина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
11.10.1857 ст.
Дочь: Клевакина Параскева Лаврентьевна
Мать ребёнка: Клевакина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1858 ст.
Сын: Клевакин Роман Лаврентьевич
Мать ребёнка: Клевакина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
01.07.1859
Дочь: Клевакина Марфа Лаврентьевна
Мать ребёнка: Клевакина Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно