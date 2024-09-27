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Клевакин Лаврентий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816 ст.

Отец: Клевакин Михаил Федосьевич

Мать: Клевакина (Сивкова) Мария (иногда Анна) Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клевакина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Клевакина Авдотья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Клевакина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1850 ст.

Сын: Клевакин Прокопий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Клевакина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
14.07.1850 ст.

Сын: Клевакин Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Клевакина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
11.10.1857 ст.

Дочь: Клевакина Параскева Лаврентьевна

Мать ребёнка: Клевакина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Клевакин Роман Лаврентьевич

Мать ребёнка: Клевакина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
01.07.1859

Дочь: Клевакина Марфа Лаврентьевна

Мать ребёнка: Клевакина Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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