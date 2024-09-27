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Клевакин Прокопий Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1850 ст.

Отец: Клевакин Лаврентий Михайлович

Мать: Клевакина Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клевакина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Клевакин Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Клевакина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Клевакин Трофим Прокопьевич

Мать ребёнка: Клевакина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
08.11.1892 ст.

Сын: Клевакин Юрий Прокопьевич

Мать ребёнка: Клевакина Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно

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