Клевакин Прокопий Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1850 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Сын: Клевакин Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Клевакина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Клевакин Трофим Прокопьевич
Мать ребёнка: Клевакина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
08.11.1892 ст.
Сын: Клевакин Юрий Прокопьевич
Мать ребёнка: Клевакина Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно