Клевакина Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Клевакин Лаврентий Михайлович
Отец ребёнка: Клевакин Михаил Федосьевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Клевакин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Клевакин Михаил Федосьевич
Рождение ребёнка
18.07.1830
Отец ребёнка: Клевакин Михаил Федосьевич
Смерть
Неизвестно