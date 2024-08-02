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Клевакин Федосий Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1756 и 1759 ст.

Дата смерти

23.01.1824

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1764 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1756 и 1759 ст.

Отец: Клевакин Осип

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клевакина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.

Сын: Клевакин Михаил Федосьевич

Мать ребёнка: Клевакина Анна Васильевна

Или 1790
Рождение ребёнка
1798 ст.

Сын: Клевакин Герасим Федосеевич

Мать ребёнка: не указана

Из РС 1858 г. ГАТО Ф-321-1-44-0067
Смерть
23.01.1824
от горячки

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