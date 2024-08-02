Клевакин Федосий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1756 и 1759 ст.
Дата смерти23.01.1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1756 и 1759 ст.
Отец: Клевакин Осип
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.
Сын: Клевакин Михаил Федосьевич
Мать ребёнка: Клевакина Анна Васильевна
Или 1790
Рождение ребёнка
1798 ст.
Сын: Клевакин Герасим Федосеевич
Мать ребёнка: не указана
Из РС 1858 г. ГАТО Ф-321-1-44-0067
Смерть
23.01.1824
от горячки