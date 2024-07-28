Клевакина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клевакина Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1764 ст.

Дата смерти

12.01.1821 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1756 и 1759 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клевакин Федосий Осипович

Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.

Сын: Клевакин Михаил Федосьевич

Отец ребёнка: Клевакин Федосий Осипович

Или 1790
Смерть
12.01.1821 ст.
От горячки

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