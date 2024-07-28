Клевакина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1764 ст.
Дата смерти12.01.1821 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.
Сын: Клевакин Михаил Федосьевич
Отец ребёнка: Клевакин Федосий Осипович
Или 1790
Смерть
12.01.1821 ст.
От горячки