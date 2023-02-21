Блинов Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: Блинов Василей Семёнович
Мать: Блинова Катерина
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Блинова Лукерия Ивановна
Рождение ребёнка
1827 ст.
Мать ребёнка: Блинова Лукерия Ивановна
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Блинова Лукерия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно