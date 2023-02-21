Блинова Лукерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Лукерия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Блинов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Блинов Захар Сергеевич

Отец ребёнка: Блинов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Блинов Сергей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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