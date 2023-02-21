Блинова Лукерия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Блинов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1827 ст.
Отец ребёнка: Блинов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Блинов Сергей Васильевич
Смерть
Неизвестно