Блинов Захар Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.
Отец: Блинов Сергей Васильевич
Мать: Блинова Лукерия Ивановна
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Марья Захаровна
Мать ребёнка: Блинова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1857 ст.
Мать ребёнка: Блинова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Анна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно