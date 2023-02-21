Блинов Захар Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Захар Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.

Отец: Блинов Сергей Васильевич

Мать: Блинова Лукерия Ивановна

Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Марья Захаровна

Мать ребёнка: Блинова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Блинов Иван Захарович

Мать ребёнка: Блинова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно
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